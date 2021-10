Traslazione 'Milite Ignoto', la staffetta dei Bersaglieri

(ANSA) - CASERTA, 25 OTT - Il Comando delle Forze Operative del Sud Italia (COMFOP SUD) celebra il 100° anniversario della traslazione del Milite Ignoto con una manifestazione sportiva denominata "Una staffetta per il Milite Ignoto" che si svolgerà contemporaneamente in venticinque città in cui hanno sede i comandi e i reparti dipendenti. Si tratta di Napoli, Capua, Caserta, Salerno, Battipaglia, Eboli, Cagliari, Sassari, Macomer, Capo Teulada, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Bari, Foggia, Trani, Barletta, Lecce, Altamura, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Roma, Spoleto. Alla staffetta parteciperanno i militari di ogni reparto, con frazioni di mezz'ora ciascuno.

A Caserta, dove ha sede il Comando della Brigata Bersaglieri Garibaldi, la manifestazione si terrà a partire dalle 9 di domani 26 ottobre nei giardini di Piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia vanvitelliana, dove verrà allestito il circuito di gara: la partenza "simbolica" per la Città sarà data in "contemporanea" con le altre città coinvolte dal Generale Massimiliano Quarto, Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, dopo la celebrazione della cerimonia dell'alzabandiera che sarà accompagnata dalle note della Fanfara dell'8° reggimento bersaglieri. Gli atleti militari si alterneranno nella staffetta fino alle 10 di mercoledì 27 ottobre, e al termine della manifestazione sarà celebrata l'ammainabandiera. (ANSA).