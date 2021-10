Circum, treno guasto: utenti costretti a camminare su binari

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Un treno bloccato per un guasto tra le fermate di Napoli piazza Garibaldi e Centro Direzionale, con i passeggeri costretti a ritornare in stazione a piedi lungo i binari. È l'ennesimo disservizio avvenuto oggi alla Circumvesuviana, tra problemi alla linea aerea, ritardi e soppressioni.

L' episodio è stato ripreso da un viaggiatore e postato su un social media denominato ''Welcome to Favelas'' ''A Napoli - ha riferito il viaggatore - , tra la fermata Garibaldi e centro direzionale, il treno Baiano si è guastato.

C'è stato uno scoppio, seguito da luce e boato. Siamo rimasti 40' in attesa di soccorso finché non hanno deciso di farci fare una passeggiata sui binari''.

Vista la coincidenza tra l'episodio del guasto segnalato sui social e l'orario in cui l'Ente Autonomo Volturno ha registrato i problemi relativa alla linea aerea a Napoli Porta Nolana, non è escluso che i due casi possano avere connessioni.

Eav intanto continua a segnalare soppressioni relative alla tratta interessata dal problema: le partenze da Baiano (Avellino) verso il capoluogo campano delle 15.44 e delle 16.08 sono state entrambe cancellate. (ANSA).