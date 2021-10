Insigne: "Tiro a giro non è mio ma di Alex Del Piero"

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - "Il tiro a giro non è mio, ma di Alex Del Piero". Così Lorenzo Insigne al Festival dello sport di Trento. Incalzato, il capitano del Napoli ha parlato del proprio percorso in Nazionale, del rapporto con i compagni e con l'amico Ciro Immobile, oltre che del famoso tiro: "A volte l'allenatore mi dice di tirare sul primo che il portiere non se lo aspetta, ma non ci riesco, è più forte di me tirare sul secondo palo.

Dovrò migliorare in questo", ha scherzato Insigne.

Sul suo futuro a Napoli, Insigne ha precisato: "Come ho sempre detto ho un contratto con il Napoli anche se in scadenza.

Ma voglio pensare solo al campo e restare concentrato su quello.

Non è una questione facile ma stanno parlando la società e il mio procuratore. Io resto concentrato sul campo". (ANSA).