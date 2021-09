Elezioni, i candidati a Salerno

Ecco i candidati a Salerno

Vincenzo Napoli architetto, 71 anni. Dal 14 giugno 2016 è sindaco di Salerno, dopo aver guidato il Comune come facente funzioni dopo la decadenza di Vincenzo De Luca. In precedenza aveva ricoperto incarichi in diverse società partecipate del Comune di Salerno.

Oreste Agosto 59 anni, avvocato amministrativista, cinque anni fa si aggiudicò le comunarie del Movimento 5 Stelle ma, alla fine, la lista non fu certificata. Ha difeso i comitati No Crescent ed Italia Nostra in diverse battaglie ambientaliste.

Maurizio Basso Agente immobiliare, 51 anni, è la new entry della politica salernitana. Ha annunciato con largo anticipo la sua discesa in campo attraverso lo slogan “Movimentiamoci”.

Elisabetta Barone dirigente scolastica, 61 anni, dal 2013 guida il liceo statale Alfano I. La sua candidatura è sostenuta da un ampio fronte civico e da partiti come il Movimento 5 Stelle, Azione, Leu ed i Verdi.Antonio CammarotaAvvocato, 53 anni. Vanta una lunga esperienza in politica, è stato consigliere provinciale ed attualmente è consigliere comunale di opposizione al Comune di Salerno. È in campo con tre liste civiche.

Gianpaolo Lambiase Architetto, 70 anni. Alle scorse Amministrative è entrato in Consiglio comunale con il progetto civico “Salerno di Tutti”.

Anna Maria Minotti 54 anni, guida una lista civica nella quale sono candidati soltanto genitori e familiari di autistici. L'iniziativa, unicum in Italia, mira ad aggregare tutti al fine di sostenere una battaglia di civiltà.

Michele Sarno avvocato penalista, 56 anni. È stato presidente della Camera Penale di Salerno per due mandati, attuale presidente emerito; è stato dirigente nazionale di Alleanza Nazionale; coordinatore provinciale di Futuro e Libertà per l'Italia; candidato alle regionali per due volte.

Simona Libera Scocozza Avvocato, 38 anni, è stata impiegata anche nel sociale e nel volontariato. È sostenuta dal Prc e da un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle, in contrasto con la candidatura 'ufficiale' di Elisabetta Barone.