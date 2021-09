Spalletti, gare Nazionali? Come senza attori a teatro'

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - ''E' chiaro che con queste partite delle Nazionali, e i voli transoceanici, qualche problema viene fuori. E' un po' come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori''. Così Luciano Spalletti commenta le difficoltà che la sua squadra e tutte le altre che hanno giocatori convocati in Nazionale devono affrontare. ''Funziona così - aggiunte il tecnico - Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa cosa va messa a posto''. (ANSA).