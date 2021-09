Rider aggredito a Napoli da un gruppo di minorenni

(ANSA) - NAPOLI, 05 SET - Calci e pugni, anche mentre la vittima era al suolo: la scorsa notte un rider è stato aggredito da un gruppo di minorenni a Napoli, in via Lepanto, quartiere Fuorigrotta. La vittima, 26 anni, non si è rivolta alle forze dell'ordine, probabilmente per il timore di ritorsioni: ad avvisare i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono stati i medici dell'ospedale San Paolo, dove il giovane era appena arrivato. Il rider ha riportato contusioni multiple ritenute guaribili in 21 giorni.

Non sono chiari i motivi dell'aggressione, ma grazie alle immagini di videosorveglianza i carabinieri hanno già identificato due degli aggressori, un 17enne e un 15enne, denunciati per concorso in lesioni personali.

Continuano le indagini per identificare gli altri componenti del 'branco'. (ANSA).