Panorama Procida, l'arte invade l'isola

(ANSA) - PROCIDA, 28 AGO - Ci sarà anche una delle enigmatiche tele del celebre ciclo "La fine di Dio" prodotto tra il 1963 e il 1964 da Lucio Fontana, esposta come cortocircuito artistico-filosofico per la prima volta nel contesto di un'architettura sacra, tra le oltre cinquanta opere che compongono "Panorama | Procida", mostra diffusa allestita sull'isola campana dal 2 al 5 settembre, a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis. Primo progetto in presenza realizzato da Italics, il consorzio che riunisce in Italia oltre sessanta tra le più autorevoli gallerie d'arte antica, moderna e contemporanea attive su tutto il territorio nazionale, la mostra è stata pensata non solo come un percorso che lega l'esperienza dell'arte alla natura rigogliosa, tra mare e vegetazione, dell'isola e alla sua storia, ma anche come un'occasione di condivisione e partecipazione della comunità in vista del 2022, quando Procida sarà la Capitale Italiana della Cultura. Da Daniel Buren a Fortunato Depero, da Mimmo Paladino a Giuseppe Penone, da Andy Warhol fino ai giovani talenti del panorama italiano e internazionale contemporaneo: sono tanti gli artisti esposti, in un progetto capace di spaziare tra stili, materiali, soluzioni compositive e traduzioni formali che hanno caratterizzato la creatività di ogni tempo (fanno parte del percorso espositivo anche cinque performance degli artisti Robert Barry, Elisabetta Benassi, Igor Grubić, Marcello Maloberti e Adrian Paci).

Come una sorta di mostra nella mostra, "Panorama | Procida" - che nelle intenzioni degli organizzatori costituisce la prima edizione di un appuntamento espositivo da replicare con cadenza annuale ogni volta in una località italiana diversa - propone anche due focus. Il primo è dedicato a Lucio Fontana, il secondo dal titolo "Italics d'Oro", vede protagonista Daniel Buren, Leone d'oro alla Biennale d'Arte di Venezia nel 1986. (ANSA).