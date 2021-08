Mostre: Cipolletta, 'Arte in Basilica' a Piano di Sorrento

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Si inaugura sabato 21 agosto la personale di Pasquale Cipolletta "Arte in Basilica - Sinestesia di elementi'" alla Basilica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento (ore 19.30). "L'idea nasce soprattutto dal desiderio di ringraziare la comunità di Piano di Sorrento - spiega Cipolletta - L'idea prende il via in concomitanza con una voglia generale di rinascita, di ripartenza, dopo un inverno duro: ci siamo visti senza la possibilità di usufruire e approfittare dei cinque sensi. Quindi, quale occasione migliore per celebrare la consapevolezza e la gioia riconquistate di poter sentire a fondo e completamente la Natura e la Vita che ci circonda e ci pervade''.

La mostra unisce le arti , ovvero pittura, musica, danza e poesia, con la collaborazione dei ragazzi e fa parte di un percorso lungo 15 anni . ''Ho sempre pensato che l'arte è educazione ed educare all'arte vuol dire educare a vivere.

Inoltre, l'arte offre i mezzi per sensibilizzare gli animi, per aiutare a fare scelte ed affrontare le difficoltà della vita. Pensiamo, per esempio, ai ragazzi che tra i 13 e 14 anni si trovano ad affrontare uno dei primi grandi bivi, con la scelta delle scuole superiori. Sensibilizzarli all'arte e alla Natura offre loro gli strumenti per prendere decisioni consapevoli e far acquisire loro una maggiore autostima".

Per la chiusura il 27 agosto (ore 20:00) al Centro parrocchiale mons. A. Zama evento con la "Scuola di danza Mariella Romano - Dance Studio" e "Amadeus" di Raffaele Mormile.

L' artista ad ottobre esporrà una sua opera inedita in una collettiva a Mantova presso il Museo diocesano F. Gonzaga.

