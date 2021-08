Usuraia arrestata dai Cc nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Per un prestito di 3 mila euro, era stata costretta a versare in 5 anni ad un' usuraia circa 39 mila euro di interessi. La vittima , dopo aver pagato fino a novembre 2020, si è rivolta ai Carabinieri.

I militari hanno arrestato una donna di 63 anni, Francesca Cirillo, di Torre Annunziata (Napoli), con precedenti penali per usura.

Dopo gli accordi iniziali - secondo quanto hanno ricostruito le indagini - ed i versamenti mensili tra il 2015 ed il 2020, la vittima dell' usuraia non era stata più in grado di pagare ed aveva cominciato a subire intimidazioni , estese anche ai suoi familiari.

La Cirillo è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli (Napoli) (ANSA).