Vaccini: Napoli, 750 dubbiosi dicono sì a telefonata Asl

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Si avvia alla conclusione la campagna di telefonate dell'Asl Napoli 1 a un folto gruppo di cittadini partenopei che avevano sottoscritto l'adesione al vaccino contro il covid19, erano stati convocati per sms anche 3-4 volte ma non si erano presentati. Si tratta di 4.200 cittadini e a oggi il call center allestito dall'Asl ha chiamato 3.000 di loro. Di questi 750 dopo la conversazione telefonica hanno accettato di essere riconvocati e l'Asl sta fissando loro appuntamenti ai centri vaccinali e ai distretti.

"La cifra raggiunta - spiega all'ANSA il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - è la dimostrazione che la nostra iniziativa era giusta e sta dando i suoi frutti. Siamo soddisfatti e se dovessero palesarsi altre assenze come queste continueremo su questa strada".

I cittadini che hanno ribadito al telefono il loro rifiuto a vaccinarsi sono 120, mentre 450 sono non disponibili temporaneamente per malattie sopravvenute, tra cui anche il covid19. Non hanno risposto alla chiamata telefonica in 1.250 e l'Asl sta provvedendo a inviare loro degli SMS per avvisare della telefonata in arrivo. (ANSA).