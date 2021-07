Vaccini:Campania;67 casi di variante indiana su 206 positivi

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Su 206 campioni di persone positive al Covid 19 in Campania con tampone molecolare in questa settimana è emersa la presenza di 92 varianti inglesi, 67 varianti indiane, 41 brasiliane e 6 colombiane. Sono in corso ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stato vaccinale delle persone prese in esame. E' quanto fa sapere l'Unità di Crisi in seguito alle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione, condotto da Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem.

