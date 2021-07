Vaccini: Napoli; da domani al via anche in sede Distretto 33

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Cominceranno domani le vaccinazioni anche nella sede del Distretto 33 in Piazza Nazionale, 95 della Asl Napoli 1 Centro. Le somministrazioni, per le quali non è necessaria la prenotazione, riguarderanno le prime dosi di Pfizer, fa sapere il direttore del Distretto, Giuseppe Guadagno, e saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 nel Centro Vaccinale in Via Acquaviva, 64.

"Dopo il positivo bilancio dell'esperienza con la postazione mobile a Porta Capuana nella quale abbiamo registrato in tre giorni quasi 2.500 adesioni - dice Guardagno - ora l'impegno della Asl Napoli 1, come disposto dal direttore generale Verdoliva, si sposta soprattutto nei distretti e, per quanto ci riguarda, intendiamo dare una forte accelerazione alla campagna vaccinale in un'area molto ampia e popolata della città".

(ANSA).