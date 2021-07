Maxirissa tra minori a Bacoli, 10 giorni di stop per bar

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Il questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, ha disposto una sospensione della durata di 10 giorni per il bar di via Miliscola, a Bacoli, nell'area flegrea, davanti al quale, la sera dello scorso 12 giugno, a breve distanza l'una dall'altra, si scatenarono due risse tra minori le cui immagini, girate da alcuni persone presenti, divennero virali sui social.

Per quei fatti i militari dell'arma identificarono e denunciarono nove giovani. Durante una delle due risse, uno dei ragazzi riportò ferite da arma da taglio. Gli episodi ebbero origine all'interno e anche all'esterno del bar, dopo un alterco per futili motivi.

I ragazzi si fronteggiarono a colpi di caschi e catene in ferro. Già nel mese di maggio alcuni residenti segnalarono una rissa sempre all'esterno dello stesso locale, nella quale furono coinvolti circa 50 giovani poi fuggiti all'arrivo dei carabinieri. Diverse segnalazioni, verbali e telefoniche, hanno evidenziato che il locale era frequentato da numerosi giovani che, affollando anche la zona adiacente, entravano in contatto dando talvolta luogo a risse.

Il provvedimento è stato disposto, quindi, con l'obiettivo di scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.

