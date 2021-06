La GdF celebra il 247 esimo anniversario

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Nella Caserma Zanzur, sede della Guardia di Finanza di Napoli , si è svolta la celebrazione del 247° anniversario della fondazione del Corpo, alla presenza del Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, Ignazio Gibilaro,.

Per le misure di prevenzione anti-Covid, la cerimonia si è svolta senza reparti in armi, assicurando il mantenimento del distanziamento sociale.

Una corona d'alloro è stata deposta alla lapide che ricorda il sacrificio dei finanzieri Ludovico Papini e Salvatore Spiridigliozzi.

Poi è stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Il Comandante Interregionale ha pronunciato una allocuzione ed, in conclusione, il 3° Cappellano Militare Capo, Mons. Gerardo Sangiovanni, ha recitato la Preghiera del Finanziere.

La ricorrenza è stata l' occasione per un bilancio delle attività condotte nell'anno 2020 dai Reparti del Comando Regionale Campania, retto dal Generale di Divisione Virgilio Pomponi, nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale, la repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, la tutela del mercato dei beni e dei servizi, quello dei capitali ed il contrasto alla criminalità organizzata in particolare sotto il profilo patrimoniale. (ANSA).