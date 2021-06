Nel Napoletano Carabinieri in area movida, sequestri e multe

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Controlli dei carabinieri nell'area della movida a Frattamaggiore (Napoli). I militari della compagnia di Giugliano, con la collaborazione di quelli del gruppo di castello di cisterna e del Reggimento Campania hanno controllato 109 persone 59 veicoli, 11 di questi sono stati sottoposti a fermo o sequestro; due le persone denunciate, la prima per vendita di tabacchi lavorati esteri, la seconda perché si è rifiutata di fornire le proprie generalità durante un controllo. Con il supporto del Nas sono stati controllati 5 esercizi commerciali e uno di questi è stato sanzionato per irregolarità amministrative. 26 sono invece i verbali al codice della strada notificati ad altrettanti conducenti sprovveduti.

Particolare impegno è stato profuso al rispetto del coprifuoco: dopo la mezzanotte si è proceduto a sgomberare i principali luoghi di ritrovo della città e a verificare la chiusura di tutti i locali. Non sono mancati anche i sequestri di droga.

