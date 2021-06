Napoli:Duomo;incontro tra sindaco, card.Sepe e don Battaglia

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato oggi nella Cattedrale il cardinale Crescenzio Sepe e l'arcivescovo Mimmo Battaglia. Il primo cittadino ha voluto consegnare al cardinale Sepe il gagliardetto della città e una targa ricordo che l'alto prelato ha apprezzato, sottolinea il Comune, "con molta commozione".

"La Città al Cardinale Crescenzio Sepe-Arcivescovo emerito e cittadino onorario - è scritto sulla targa - in segno di profonda gratitudine per la sua instancabile, intensa attività ed opera pastorale sempre a difesa dei più deboli e degli ultimi del nostro territorio e della nostra comunità e quale affettuoso augurio in occasione del suo 78mo compleanno". (ANSA).