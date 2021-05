Napoli: Salvini, Maresca pronto a impegnarsi? Io strafelice

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "Se Maresca si candida a Napoli, io ne sono strafelice". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla disponibilità espressa dal procuratore Catello Maresca a impegnarsi per Napoli, in vista di una sua candidatura a sindaco per il centrodestra. A proposito del via libera del Csm all'aspettativa chiesta da Maresca, Salvini ha aggiunto: "Bene, è uno dei magistrati anti camorra più in gamba che io abbia conosciuto sia da ministro che in altra veste", ricordando che sia lui che Paolo Damilano (eventualmente in corsa a Torino) "non sarebbero candidati di partito o di bandiera, non so cosa votino ma sono persone in gamba che hanno un'idea di Napoli e Torino assolutamente condivisa e condivisibile". (ANSA).