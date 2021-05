Mbda: il sito del Fusaro, eccellenza industriale da 100 anni

(ANSA) - BACOLI, 25 MAG - Il sito industriale di MBDA del Fusaro, a Bacoli (Napoli) compie 100 anni ed incrementa l' occupazione (+ 5,7%) in era Covid, tra 2019 e 2021. Nello stabilimento dove nel 1921 la "Fabbrica di siluri italiana" cominciava la propria attivita' - oggi in ristrutturazione e con l' obbiettivo di diventare paperless nel giro di un anno e mezzo- si producono i seeker, i radar che costituiscono il "cervello dei missili" .

Si tratta di una eccellenza industriale del territorio che ha per antenati la Selenia e l' Alenia difesa , dove - ha detto ai giornalisti il managing director di MBDA , Lorenzo Mariani, anche durante le fasi di lockdown della pandemia da Covid-Sars-2 l' attivita' non si e' interrotta neanche un giorno e si e' registrato un aumento delle ore di lavoro, "senza nessun ritardo nelle consegne".

Tra un anno e mezzo gli oltre 450 dipendenti lavoreranno tutti ai terminali, senza uso di carta. La ristrutturazione dello stabilimento in corso, che dovrebbe terminare nel 2025, guarda all' impresa 4.0 ed i seeker (radar) prodotti al Fusaro utilizzeranno l' intelligenza artificiale, con algoritmi che sono gia' in fase di sperimentazione.

Una quota importante della produzione dei missili CAMM-ER frutto della collaborazione tra i Governi di Italia e Gran Bretagna, destinati alla Aeronautica ed all' Esercito italiano, sara' realizzata qui, fino al 2025. La commessa vale "alcune centinaia di milioni", ha detto Mariani.

La produzione di serie dei CAMM-ER (extended range) comincera' nel corso del 2022. Dei tre stabilimenti di MBDA Italia (Roma, La Spezia, Bacoli), quello del Fusaro, nell'area dei Campi Flegrei, e' addetto alla realizzazione dei test equipment in radio frequenza, delle antenne e delle telemetrie. MBDA e' una joint venture tra Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania, con una partecipazione di Leonardo del 25% , Airbus (37,50) e BAE (ANSA).