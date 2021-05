Riapre a Napoli il Bagno Elena, 'sperando in estate serena'

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - "C'è grande attesa e fermento a Napoli, in tanti ci hanno chiesto quando riapriamo. Da sabato mattina si riprende e speriamo in un'estate serena". Così Mario Morra, titolare del Bagno Elena a Napoli annuncia la riapertura del grande spazio a Posillipo, nell'angolo di mare in città per i napoletani che da sabato alle 8 riapre con 450 posti rispetto ai 900 che poteva ospitare nell'epoca precovid. "L'organizzazione - spiega Morra - è rimasta uguale all'anno scorso, c'è accesso con i biglietti venduti online per evitare assembramenti alle casse e poi percorsi separati per ingresso e uscita e servizi igienici raddoppiati e separati. La mascherina è necessaria quando si va in bagno o al bar, sul lettino si può toglierla". Un operaio ara la spiaggia, un altro incolla gli adesivi per i percorsi differenziati e il distanziamento, il mare è mosso ma riflette un sole già pronto ad accogliere i bagnanti, ma anche chi al tramonto vorrà andare a godersi un aperitivo davanti al mare.

"Il distanziamento - ricorda Morra - ci porta ad avere una ricezione al 50% degli utenti, poi tra un turno e altro si sanificano lettino e attrezzature. C'è da lavorare ma noi siamo fiduciari dello Stato per la concessione demaniale e garantiamo a tutti di fare le vacanze anche sul turismo locale e di prossimità, ma aspettiamo anche gli stranieri. Ci auguriamo che arrivi il green pass che sarebbe una manna dal cielo, perché accoglieremmo turisti dall'estero vaccinati e in sicurezza. Da noi i visitatori vanno dalla signora del palazzo di fronte al turista straniero". Morra elogia la scelta del governatore De Luca di rendere covid-free le isole del Golfo: ""è stata una grande operazione di marketing territoriale, sono conosciute in tutto il mondo e proporle in sicurezza è una garanzia per la serietà dell'offerta turistica campana", ma ricorda anche la difficoltà del settore eventi che pure fa parte del business del Bagno Elena: "Il settore banqueting ed eventi - dice - è fermo da un anno. Questo ha ripercussioni sui progetti degli sposi che pianificano le nozze e sulla convegnistica internazionale. Noi ci auguriamo che con i nostri spazi aperto queste limitazioni possano essere rimosse, anche per dare delle garanzie ai dipendenti di lavorare con i turni la sera. In tanti ora rimangono a casa, come tutti camerieri extra, il personale della cucina e delle sale sugli eventi". (ANSA).