'Ho ucciso mia sorella', nel Napoletano donna trovata morta

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Ha chiamato alla Polizia e ha detto: "Ho ucciso mia sorella". E' accaduto a Brusciano (Napoli) dove un uomo, che soffrirebbe di problemi psichici, ha allertato le forze dell'ordine che hanno trovato unaa donna riversa in una pozza di sangue sulle scale dell'abitazione.

Che cosa sia successo è in fase di ricostruzione. L'uomo avrebbe accoltellato la sorella lasciandola sulle scale, poi si barricato in casa, dove gli agenti della polizia di Stato lo hanno trovato in stato confusionale. Dopo aver convinto l'uomo ad aprire la porta, lo hanno portato in commissariato per ascoltarlo. (ANSA).