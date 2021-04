Consigliere comunale custodiva 200 grammi di droga in casa

(ANSA) - CASERTA, 17 APR - Un consigliere comunale del Casertano custodiva in casa circa 200 grammi tra hashish e marijuana.

Danilo d' Angelo, consigliere comunale di Casagiove (Caserta) , ed ex candidato sindaco alle comunali di Settembre 2020 con la lista '"Casagiove nel cuore". è stato arrestato dai Carabinieri e processato per direttissima. L' arresto è stato convalidato, ma non è stata emessa misura cautelare, e D'Angelo è tornato a casa libero. (ANSA).