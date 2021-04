Pasquetta: Sorrento vuota, sperando nella ripresa estiva

(ANSA) - SORRENTO, 05 APR - Piazze vuote, strade con pochi abitanti in giro per brevi tratti. Una pasquetta insolita per la Costiera sorrentina, di norma presa d'assalto in questo giorno. Oggi tutti hanno rispettato le regole imposte per contenere la pandemia.

Ristoratori e albergatori, subito dopo queste feste, si incontreranno per definire una strategia comune. Giuseppe Aversa, patron de Il Buco di Sorrento, ristorante con Stella Michelin, afferma: "Stiamo ricevendo molte telefonate dagli Stati Uniti e dal resto dell'Europa, clienti che ci fanno sentire il loro affetto e che appena possibile verranno di nuovo a Sorrento". (ANSA).