Strega, per la prima volta annuncio cinquina a Benevento

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Per la prima volta in 75 anni sarà proclamata a Benevento, al Teatro Romano, il prossimo 10 giugno, la cinquina finalista al Premio Strega 2021". Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. "E' un evento importante - dice Mastella - per tutta la cultura italiana e un successo mediatico per il nostro capoluogo sannita. Il Premio, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, con questo risultato rafforza ancora di più il suo legame imprescindibile con la Città di Benevento". E il presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci sottolinea: "Ci è sembrato giusto, in un anno speciale per il Premio, tenere l'incontro a Benevento, la città del Liquore Strega". Nell'anno in cui si celebra la 75/a edizione del Premio, la votazione si svolgerà al Teatro Romano alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, nel rispetto delle norme di prevenzione della pandemia, e non come da tradizione a Casa Bellonci, a Roma, trasformata ora in museo, dove non si è votato anche negli ultimi due anni. "Già nelle scorse due annate, a causa dei lavori di ristrutturazione della sede, ci eravamo spostati al Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, che ringrazio per l'ospitalità. Ora i lavori sono terminati, ma le norme anti Covid-19 ci impediscono di poter accogliere le tante persone che di solito partecipano all'appuntamento" spiega Solimine.

"Desidero ringraziare il Comune di Benevento per la disponibilità ad organizzare nella nostra città l'importante tappa della selezione dei finalisti al Premio Strega. È una manifestazione molto sentita da noi e da tutta la cittadinanza, con cui esiste un evidente e profondo legame storico e culturale. Un grazie anche alla Fondazione Bellonci, perché ha saputo dare luogo a un bellissimo evento, reagendo in modo proattivo alle difficoltà causate dalla pandemia" dice Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento. La proclamazione del vincitore sarà come di consueto a Roma, l'8 luglio. (ANSA).