Lavoro: blocco stradale disoccupati davanti sede Asia Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Un blocco stradale è in corso a Napoli da parte dei disoccupati del 'movimento 7 Novembre' in via Ponte dei Francesi, davanti alla sede dell'Asia, l'azienda per l'igiene urbana di Napoli. Occupata la sede della linea tramviaria. I manifestanti denunciano il mancato coinvolgimento nei progetti di cura ambientale e il conseguente impiego occupazionale.

"Perché - ci si chiede - non proporre un piano straordinario per la formazione professionale e il lavoro dignitoso per tutti i percettori del reddito? Lavoro dignitoso con tanto di contributi previdenziali e contratto. I politicanti che parlano ogni volta a sproposito non li percepiscono? Perché non dovrebbero percepirli anche i percettori del reddito? Ai percettori del reddito di cittadinanza (e non) bisogna offrire lavoro buono, utile, dignitoso, con tanto di contributi previdenziali e contratto di lavoro, non lavoro nero e sfruttamento legalizzato dallo Stato". (ANSA).