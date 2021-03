Sgomberata l'Accademia di Belle Arti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sgomberata dalla polizia nella notte la sede dell'Accademia di Belle Arti a Napoli. Una ventina gli studenti che si trovavano al momento nella struttura occupata dallo scorso 18 febbraio. Una ragazza è stata portata in Questura per l'identificazione. Successivamente, i giovani hanno iniziato un blocco stradale ed annunciato una conferenza stampa per le 11. Gli occupanti denunciavano gravi disservizi che danneggiavano lo studio nell'istituzione universitaria per l'alta formazione artistica. (ANSA).