Covid: Campania; incidenza in calo, altre 64 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Sono 1.573, di cui 377 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 15.289 tamponi molecolari processati: così i dati dell'Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il tasso di incidenza cala in modo significativo, pur rimanendo ben al di sopra della media nazionale, al 10,28 % contro l'11,68 di ieri. Sempre molto alto il numero delle vittime, 64 (di cui 28 decedute nelle ultime 48 ore e 36 risalenti ai giorni precedenti ma registrate in ritardo) così come quello dei guariti, 2.837. Si allenta la pressione sugli ospedali: i posti letto occupati in intensiva sono 163 (-6 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 1.587 (-14). (ANSA).