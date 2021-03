Covid: Globalsurg, aumenta la mortalità post-operatoria

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "L'infezione peri-operatoria da SARS-CoV-2 aumenta la mortalità postoperatoria ma i pazienti con sintomi dopo i 7 giorni successivi alla diagnosi di infezione potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore ritardo della chirurgia". A sostenerlo è uno studio internazionale, multicentrico, condotto dal gruppo GlobalSurg Collaborative sulla migliore determinazione possibile del timing ideale per la chirurgia nei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2 pubblicato su Anaesthesia, rivista scientifica internazionale con impact factor 5.7.

Si tratta, in particolare, secondo quanto evidenzia una nota, "del più grande studio prospettico mai pubblicato che ha coinvolto 116 Paesi, 1.674 ospedali ed oltre 140.000 pazienti. Oltre 1.500 gli autori coinvolti. La ricerca, che studiando la mortalità post-operatoria a 30 giorni ha incluso pazienti affetti da Covid-19 che ricevevano interventi chirurgici di elezione o di emergenza nel mese di ottobre 2020, ha comparato quelli con infezione preoperatoria a quelli senza infezione, ha dimostrato che, quando possibile, la chirurgia dovrebbe essere ritardata di almeno 7 giorni successivi all'infezione da SARS-CoV-2. E che in pazienti con sintomi dopo i 7 giorni successivi alla diagnosi di infezione, un rinvio dell'intervento chirurgico potrebbe ridurre sensibilmente l'incidenza della mortalità post-operatoria". "Per numero di pazienti, Paesi e ricercatori coinvolti, questosul timing post-operatorio è senz'altro lo studio più vasto di sempre - sottolinea Giuseppe Giannaccare docente di Oftalmologia dell'Università di Catanzaro, tra gli autori dello studio -. Una ricerca che assume una valenza importante in campo oftalmologico che sappiamo essere caratterizzato da enormi volumi chirurgici".

"I risultati sono chiari - dice Claudio Iovino, ricercatore nell'Università della Campania Luigi Vanvitelli -:indipendentemente dal tipo di chirurgia, i pazienti operati entro le sei settimane dalla diagnosi di infezione da Sars-Covid2 presentano un alto rischio di mortalità post operatoria a 30 giorni. In questi pazienti è preferibile ritardare l'intervento chirurgico di almeno sette settimane".

