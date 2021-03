Tpl: sciopero, a Napoli adesioni altissime

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Adesioni altissime allo sciopero del trasporto pubblico locale a Napoli proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Uglfna per il rinnovo del contratto della categoria. Ferma la linea 1 della metro, stop alle tre funicolari, rientro nei depositi per gran parte dei mezzi di superficie. Queste le prime notizie comunicate dall'Anm. Disagi anche per gli utenti di Eav e collegamenti interrotti con l'area vesuviana e flegrea. (ANSA).