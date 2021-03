Giffoni, dall'8 marzo seconda edizione di School Experience

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Il mondo che cambia, la voglia di libertà, l'isolamento, il bisogno del contatto umano, il rapporto genitori figli, il bullismo, l'ambiente, la realtà virtuale: sono alcuni dei temi delle opere in concorso alla seconda edizione di School Experience. Per il 2021 il festival, organizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Ministero dell'Istruzione e Ministero dei Beni e le Attività Culturali, torna in versione digital con una rosa di 55 film in concorso, scelti tra 2000 produzioni in preselezione provenienti dall'Italia e dall'estero. Dall'8 al 12 marzo migliaia di ragazzi, dai 6 ai 18 anni, in collegamento da Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Basilicata (Terranova di Pollino, Senise, Sant'Arcangelo), Sicilia (Palermo) e dai 32 hub italiani di Giffoni saranno i protagonisti di proiezioni, dibattiti, lab e incontri.

A fare da filo conduttore, come sempre, sarà il cinema, con un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience), cortometraggi (Short Experience) realizzati da registi italiani e internazionali, oltre a una competizione riservata alle opere proposte da scuole e associazioni culturali (Your Experience).

"Anche questa volta Giffoni non si è arreso - Jacopo Gubitosi, managing director di Giffoni -, abbiamo unito le forze per far sì che la seconda edizione di School Experience potesse significare serenità e riscoperta dell'incanto che si respira in sala". Spazio alla formazione con due innovativi lab che, fino al 12 marzo, daranno la possibilità a ragazzi e docenti di scoprire un nuovo modo di imparare. Il primo, digital prof, si pone nell'ambito delle attività che School Experience propone per la formazione di dirigenti, professori e maestri. Il secondo, movie lab, è una lezione di cinema interattiva per la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e appassionati. La seconda edizione di School Experience si chiuderà, venerdì 12 marzo, con una serata in cui verranno annunciate le opere vincitrici di questa edizione. (ANSA).