Covid: sindaci Costiere, potenziare mobilità e assistenza

(ANSA) - SORRENTO, 14 GEN - Ripristinare l'efficienza delle corse dei treni dell'Eav, istituendo anche un doppio binario tra Sorrento e Castellammare di Stabia, per potenziare il traffico su ferro e, sul fronte sanitario, potenziare l'assistenza, con la possibilità di allestire in zona un centro dove avviare la campagna di vaccinazioni, così da evitare ai residenti spostamenti verso altre destinazioni.

Questi i due principali temi che i sei sindaci della Costiera sorrentina - con il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto - hanno posto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell' incontro avvenuto oggi.

De Luca - secondo quanto riferito dagli amministratori locali - si è detto disponibile ad accogliere le richieste ed a superare eventuali criticità future.

I sindaci hanno inoltre posto l'accento su un altro nodo, quello della mobilità, messa a dura prova in queste settimane anche dal fragile assetto idrogeologico del territorio. (ANSA).