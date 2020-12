Calcio: dopo Natale in vetta, Milan torna al lavoro

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - A poco meno di una settimana dalla vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio, che è valsa la conferma del primato in classifica, il Milan domani torna ad allenarsi a Milanello. Una seduta facoltativa per la squadra rossonera che riprenderà definitivamente la preparazione alla sfida contro il Benevento mercoledì.

Saranno giorni importanti per Stefano Pioli, che spera di recuperare qualche giocatore infortunato. Per la ripresa ci sarà Kessié che ha scontato la giornata di squalifica contro la Lazio. Out sicuramente Gabbia ma in difesa Pioli potrebbe ritrovare Kjaer, che sarà valutato nei prossimi giorni, come Castillejo uscito nei minuti finali della partita contro i biancocelesti per un indurimento al flessore.

Per Bennacer e Ibrahimovic, invece, bisognerà attendere ancora, tanto che potrebbero non essere a disposizione per il big match contro la Juventus del 6 gennaio. Valutazioni importanti per Pioli che in venti giorni affronterà sei partite - contando anche gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino - tra cui i big match contro Juventus e Atalanta, con la speranza di chiudere il girone d'andata da campioni d'inverno.

(ANSA).