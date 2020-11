Porti: Adsp Tirreno Centrale; appello per riconferma Spirito

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "La grave crisi sanitaria sta mostrando al Paese e al mondo l'importanza della ricerca e della cultura quali riferimenti certi e incontestabili delle scelte politiche a garanzia dell'interesse pubblico sulle istanze privatistiche. La governance dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è in conclusione del proprio mandato e, a breve, il ministro competente sarà chiamato a scegliere tra coloro che hanno presentato la propria candidatura. Negli ultimi quattro anni, l'Autorità di Sistema Portuale, con la guida del presidente Pietro Spirito e del segretario generale Francesco Messineo, ha dialogato costantemente e proficuamente con la comunità culturale e scientifica nonché con le associazioni, realizzando un cambio di paradigma rispetto al passato quando il porto era riservato solo a pochi portatori d'interesse". E' l'appello rivolto a Paola De Micheli (ministro dei Trasporti), Dario Franceschini (ministro per i Beni Culturali), Gaetano Manfredi (ministro per l'Università e la Ricerca) e Sergio Costa (ministro per l'Ambiente) a favore di una continuità nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, lanciato su change.org.

L'iniziativa ha già raccolto oltre 100 adesioni in poche ore a cui hanno partecipato, tra gli altri, Paolo Giulierini (direttore Mann), Michelangelo Russo (direttore del Dipartimento di Architettura della Federico II), Massimo Clemente (direttore Iriss-Cnr), Maria Cerreta (direttore del Master in Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali), Francesco Domenico Moccia (presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica della Campania), Alessandro Castagnaro (presidente Aniai Campania), Rinio Bruttomesso (presidente di Rete Associazione per la collaborazione tra porti e città), Caterina Arcidiacono (Community Psychology Lab), Pasquale De Toro (direttore Centro di ricerca interdipartimentale Calza Bini), Mario Buono (coordinatore del Dottorato Innovazione, Design, Ambiente dell'Università Vanvitelli) e altri docenti e studiosi dei porti e delle città portuali, non solo italiani, che in questi anni hanno collaborato con Spirito e Messineo. (link alla petizione http://chng.it/qyCDMpcr) (ANSA).