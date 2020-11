Covid: Campania, incidenza positivi-tamponi cala al 14,39%

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Sono 3.554, di cui 362 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati in Campania, su 24.692 tamponi analizzati. L'incidenza contagiati/test continua a calare e si attesta al 14,39%, contro il 15,2% di ieri. L'unità di crisi segnala nelle ultime 24 ore 1.379 guariti; censite anche 32 vittime, relative al periodo 15-20 novembre.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 198 (tre in meno di ieri) su 656 disponibili. Quelli di degenza covid occupati sono 2.260 su 3.160 complessivamente disponibili in strutture pubbliche e private. (ANSA).