Oscar Garavani, nipote di Valentino, creatività nel dna

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Oscar Garavani è il nipote di Valentino, anzi il pronipote visto che suo nonno era il fratello dell'Ultimo Imperatore della moda, lo stilista di Voghera che con la sua eleganza ha dominato l'haute couture per 50 anni. La carriera di Oscar Garavani, che oggi ha 53 anni e si è scoperto designer di borse da poco tempo, è cominciata invece come modello a 16 anni.

Del resto le fisic du role c'era tutto: altezza 1.85, capelli biondi lunghi, zigomi alti, occhi verde giada. Un vichingo nato a Roma però. Oscar ha cominciato a guadagnare tanti soldi che era poco più di un bambino, ingaggiato sulle passerelle internazionale dei grandi stilisti. "Ho sfilato per Giorgio Armani, per Gianni Versace, per Gianfranco Ferrè - ricorda -.

Anche per mio zio Valentino. Ma ho scelto io di fare l'indossatore perché viaggiavo e guadagnavo tanti soldi. Non ho mai cercato vantaggi perché mi chiamavo Garavani. Non ho mai chiesto favori a mio zio. Volevo fare da solo. Volevo cercare la mia strada". Oscar Garavani ha smesso di sfilare e ha aperto un'agenzia di modelle/i, la Global Model & Models Agency, con sede a New York, sulla Fifth Avenue, diventata nel 1998 Garavani Fashion Italy. "Ma l'ultima volta che sono salito in passerella risale a dieci anni fa, avevo 43 anni ed era una sfilata di Giorgio Armani". E arriviamo finalmente alla scoperta da parte di Oscar di avere in sé i geni della creatività di famiglia: "Ho cominciato a disegnare borse e pelletteria sette anni fa. Le facevo realizzare artigianalmente da laboratori attorno a Roma e le vendevo all'estero, in Russia, Oman, Emirati Arabi. Adesso ho acquisito il 50% di un'azienda campana che realizzerà le borse e gli accessori disegnati da me e dalla mia compagna Sonia Musumeci, che già è titolare del marchio Sofymekler. Sono molto soddisfatto dell'acquisizione della metà delle quote azionarie della Pelletteria Modigliani di Carinaro (Caserta) che mi permetterà di potenziare la produzione delle borse a marchio Garavani e Oscar Garavani. L'altra metà è di Fabrizio Adinolfi, titolare dell'azienda che già produce per grandi marchi internazionali". (ANSA).