Strane Coppie, riflettori in streaming su Maugham e Spark

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - Il fascino dell'intelligenza e dell'ironia, lo humour feroce e la versatilità di due grandi protagonisti della letteratura del Novecento, William Somerset Maugham e Muriel Spark, caratterizzano il penultimo incontro della rassegna culturale ideata e condotta dalla scrittrice Antonella Cilento, Strane Coppie, che giovedì 5 novembre alle ore 18.30 andrà in diretta streaming con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Costa in collegamento da Roma.

Originariamente previsto in presenza nelle sale di Palazzo Altieri a Roma, l'incontro ‒con le letture dell'attrice Margherita Di Rauso e i contributi cinematografici a cura di Marco Alfano‒ sarà trasmesso online per motivi di sicurezza in considerazione della attuale situazione pandemica, attraverso i canali Facebook e YouTube de Lalineascritta, il laboratorio di scrittura che organizza ormai da 12 anni la fortunata rassegna che in questa edizione racconta le ombre e le inquietudini di grandi scrittori e scrittrici di Otto e Novecento.

L'ultimo dei 5 appuntamenti di Strane Coppie, programmato in presenza nella Sala delle Colonne a Milano, sarà trasmesso sempre in diretta streaming il 19 novembre e sarà dedicato a Akutagawa Ryunosuke e Dino raccontati da Giorgio Amitrano e Laura Bosio, con la conduzione di Antonella Cilento. (ANSA).