Sequestrati 12.400 prodotti contraffatti, anche mascherine

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, oltre 12.400 articoli contraffatti e denunciato per contraffazione e ricettazione due persone, un 48enne e una 55enne entrambi napoletani.

In particolare, nel corso di un primo intervento, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato nel quartiere Miano uno stand nel centro commerciale "La Birreria", all'interno del quale erano esposti più di 2.200 articoli con marchi contraffatti. Tra i prodotti rinvenuti, numerosi accessori per bambini, come capi di abbigliamento, borracce, materiali di cancelleria, tazze, libri, adesivi, tutti con loghi contraffatti dei più noti e attuali personaggi dei cartoni animati. Sequestrate anche mascherine destinate ai più piccoli non a norma dal punto di vista sanitario e con loghi di noti marchi contraffatti.

In una seconda operazione, individuato nel centro storico di Napoli un laboratorio abusivo nel quale si realizzavano borse con falso marchio Gucci e Louis Vitton. (ANSA).