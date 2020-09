Scuola: Napoli; al nuovo Bianchi protocollo #ScuolaSicura

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - A Napoli Il Nuovo Bianchi apre con protocollo messo a punto dalla scuola. Si chiama #ScuolaSicura e prevede l'impiego di innovativo prodotti, tecniche procedure per garantire la sicurezza degli alunni e del personale. E' questo l'obiettivo del protocollo #ScuolaSicura del Nuovo Bianchi, la scuola primaria paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi.

Non si potrà accedere alla struttura anche se si superano i 37 gradi di temperatura e non 37.5 come previsto dal Ministero.

Inoltre, è stata stipulata una polizza anticovid per il personale scolastico e sono previsti periodicamente test sierologici.

Le aule saranno disinfettate alla fine di ogni attività e almeno tre volte durante il giorno con il trattamento delle superfici con innovativi materiali, detergenti e disinfettanti nanotecnologici. Una volta a settimana, le aule saranno sanificate con macchinari innovativi per aerosolizzazione a perossido di idrogeno e solfato d'argento capaci di bonificare anche l'aria e con frequenza trimestrale saranno realizzati trattamenti autopulenti mediante nanotecnologie in grado di rendere le superfici antibatteriche e idrorepellenti.

Ai bambini all'ingresso della scuola saranno consegnati dispositivi di protezione individuale innovativi come una crema antimicrobica certificata come presidio medico chirurgico che protegge la pelle da batteri, germi e virus. Presenti anche dispenser di gel igienizzanti e nella "aula covid" di eventuale isolamento come previsto obbligatoriamente dalle normative, ci saranno giochi e colori per alleviare l'attesa ai bambini laddove necessario.

"Il Nuovo Bianchi dal suo rilancio - ha detto il dirigente scolastico Angela Procaccini - ha puntato una sperimentazione nel mondo della scuola, oggi aggiungiamo un altro tassello per la sicurezza dei bambini e dei lavoratori". (ANSA).