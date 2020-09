Pd-M5S:vittoria a Caivano,ballottaggio Giugliano,Pomigliano

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Vittoria al primo turno a Caivano, ballottaggio a Giugliano e Pomigliano d'Arco. Questo il verdetto delle urne in Provincia di Napoli nei tre Comuni in cui si è siglata l'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle su un unico candidato sindaco. Nel laboratorio Campania, visto che in tutta Italia i Comuni con l'alleanza sono sei, il successo al primo turno è arrivato a Caivano con Vincenzo Falco che ha ottenuto il 52,5%. Il candidato sindaco con i simboli di Pd e M5S ha battuto il centrista Antonio Angelino e il candidato di centrodestra Salvatore Ponticelli. Falco, civico di area Pd con cui ha già fatto l'assessore provinciale a Napoli.

A Giugliano il candidato dell'alleanza Pd-M5S, Nicola Pirozzi è arrivato secondo con il 35,4% a pochissima distanza dal sindaco uscente Antonio Poziello che ha raccolto il 37,5. I due si sfideranno dunque al ballottaggio. Ballottaggio anche a Pomigliano D'Arco, dove il candidato dell'alleanza governista Gianluca Del Mastro ha preso il 45,2% e se la vedrà con Elvira Roma, candidata sostenuta da alcune liste civiche che ha preso il 35,6%. (ANSA).