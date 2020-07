Movida con mascherine all'aperto, Capri rispetta ordinanza

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Mascherine indossate, anche all'aperto, e nessuna multa. A Capri è iniziato così' il primo weekend post ordinanza del sindaco che ha imposto l'uso del dispositivo di sicurezza anche nella storica piazzetta, nelle vie del centro e nei locali pubblici al chiuso.

Per tutta la notte, a partire dalle ore 18, c'è stato un intenso monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. Via Le Botteghe, via Vittorio Emanuele, via Camerelle e le caratteristiche stradine del centro storico sono state monitorate. "Una misura cautelare - ha detto il sindaco di Capri Marino Lembo - che non vuole essere un segnale di repressione ma un invito a voler bene Capri e a volersi bene per far sì che l'isola continui ad essere sicura come lo è sempre stata". Un invito che è stato raccolto dalla quasi la totalità dei vacanzieri in giro sino alle prime luci dell'alba; in strada non sono stati segnalati gli assembramenti della scorsa settimana. (ANSA).