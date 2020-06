Sibilia "Benevento da record, Vigorito n.1 illuminato"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Una promozione da record" per il Benevento: "Un club modello per il calcio italiano che torna in Serie A. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in pochi anni con capacità e lungimiranza grazie a un dirigente illuminato come Oreste Vigorito". Il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, celebra con un tweet la promozione in Serie A del Benevento con sette giornate di anticipo sulla fine del torneo cadetto. (ANSA).