Calcio: Malagò, Benevento in A "capolavoro di sapienza"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il #BeneventoCalcio torna in #SerieATIM con 7 giornate di anticipo grazie a un capolavoro di sapienza tecnica e di lungimiranza societaria". Questo il messaggio di felicitazioni via twitter che il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, ha pubblicato sul suo profilo personale dopo la promozione in Serie A della formazione campana. Malagò formula i suoi "complimenti al Presidente Vigorito, a Filippo #Inzaghi e a tutta la squadra per una stagione da record! " (ANSA).