Anna Tatangelo incontra la scena rap napoletana

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Guapo è il nuovo singolo di Anna Tatangelo in duetto con Geolier - fenomeno della nuova scena rap napoletana - in uscita il 3 luglio.

Guapo (Believe), nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, è un cocktail in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie. Un nuovo capitolo musicale per Anna Tatangelo, che nell'ultimo anno si è avvicinata alla scena urban. Una scintilla scoccata dall'incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 Ragazza di periferia, il singolo cult che anni prima l'aveva portata sul podio di Sanremo.

Un percorso che la porterà ad altre collaborazioni nei prossimi mesi. (ANSA).