Coronavirus:Campania; 2 casi positività nelle ultime 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Due i casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime ventiquattro ore che portano il totale dei positivi a 4617. Sono 1562 i tamponi eseguiti.per un totale di 265.122. Non si registrano deceduti mentre c'è un guarito. Il totale delle vittime in regione si attesta a 431 unità: quello dei guariti a 4.060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti). (ANSA).