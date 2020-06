Coronavirus: scoperta sostanza naturale che lo blocca

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Individuata una sostanza naturale, già presente nel corpo, che può bloccare "l'attacco" del Sars-Cov2. È a questo risultato che sono giunti i ricercatori dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università di Perugia che hanno identificato molecole endogene in grado di impedire l'ingresso del virus nelle cellule umane. Le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli acidi biliari, ovvero sostanze prodotte nel fegato e nell'intestino dal metabolismo del colesterolo ed e in grado di fermare l'infezione quando la carica virale non è elevatissima. (ANSA).