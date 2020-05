Coronavirus: Napoli, 10 nuovi casi rilevati in 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Dieci nuovi casi di coronavirus a Napoli rilevati in 24 ore: lo si evince dal riparto territoriale dei dati diffusi dall'Unità di crisi regionale, aggiornati alla mezzanotte scorsa. I contagi nel capoluogo campano sono passati così da 988 a 998, con un incremento dell'1 per cento in un solo giorno. (ANSA).