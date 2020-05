Napoli: medico tamponi, alla ripresa test settimanali

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Domani dovremmo avere notizie sul secondo tampone fatto oggi ai calciatori e ci fermiamo qui.

Il protocollo prevede che se ne faranno uno a settimana durante gli allenamenti". Lo afferma Vincenzo Mirone, professore ordinario di Urologia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica del Napoli e dei tamponi per il Covid19 per lo staff e i giocatori, intervistato da Radio Punto Nuovo.

"Rispettando il protocollo - spiega Mirone - non proprio semplice, della Figc abbiamo messo in atto, con il medico del Napoli Raffaele Canonico, tutto l'iter dei tamponi nasofaringei, abbastanza fastidiosi, che entrano dalla bocca e dal naso andando in profondità su mucose orali e nasali, ma hanno un'affidabilità altissima. Abbiamo diviso i calciatori in tre fasce d'abitazione, a parte Karnezis con cui abbiamo avuto un problema tecnico, ma non è positivo. Se calciatori e staff risulteranno negativi, il Napoli sabato potrà riprendere gli allenamenti. Poi starà al Governo, a Spadafora, al Cts decidere sulla ripresa. Sento aria di ripresa del calcio, questo è quanto arriva a me anche parlando con De Laurentiis, ed è sicuramente una cosa positiva".

Il medico si è concesso una battuta sul presidente del Napoli: "Fare i tamponi a De Laurentiis? C'è bisogno - ha detto - di 20 persone che lo tengano fermo". Mentre sui calciatori ha sottolineato "una passione, una voglia di riprendere a giocare da parte dei ragazzi". Mirone ha anche fatto l'ipotesi di un ritiro lungo dei calciatori del Napoli a Castel Volturno, ipotesi che al momento, precisano fonti del Napoli, non è decisa e sarà verificata in base ai protocolli sulla ripresa del calcio. "Settimana prossima - ha concluso Mirone - c'è l'idea di patire con i test sierologici che danno informazioni sugli anticorpi". (ANSA).