Foja regalano brano a chi dona per emergenza

(ANSA) - ROMA, 08 APR - I Foja pubblicano un brano inedito e lo fanno in piena emergenza da Covid-19. La band guidata da Dario Sansone, in attesa di poter riprendere la lavorazione in studio del nuovo album, non si è fermata e così nelle rispettive abitazioni e con i personali sistemi di home recordings, i Foja hanno registrato il brano "Nunn'è ancora Fernuta". Il testo è un'inno alla speranza che attraverso l'amara analisi di un'umanità indebolita da se stessa narra l'egoismo di una società che dovrebbe rimanere più unita amando di più la propria terra.

"Durante questo periodo di emergenza - dichiara la band - abbiamo sentito il bisogno di essere vicini a chi è più in difficoltà. Per questo abbiamo deciso di sostenere la raccolta fondi 'Durante l'Emergenza - Attiviamo la Solidarietà', lanciata dall'associazione etica Ex Opg - Je So' Pazzo di Napoli". A chiunque effettuerà una donazione sarà regalato il brano, non disponibile in distribuzione ufficiale. "Con il vostro contributo aiuteremo famiglie in difficoltà, anziani, migranti e volontari scesi in campo per la battaglia al Covid-19". (ANSA).