De Luca, da noi situazione tranquilla

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Parla di una "situazione di assoluta tranquillità" il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Se non avessimo avuto due zone rosse in quarantena, il Vallo di Diano e Ariano Irpino oltre che alcuni risultati pesanti nelle residenze per anziani soprattutto private, oggi saremmo molto al di sotto di questi dati. Ma nonostante tutto siamo in media con le previsioni che dava il nostro algoritmo - ha spiegato - quindi c'è una situazione di assoluta tranquillità".

C'è poi un dato che "va verificato e che per ora è oggetto di una prima valutazione da parte dei nostri virologi e infettivologi". E cioè: "Non sono cresciuti i ricoveri in terapia intensiva. E' probabile che il virus in qualche modo abbia perso una parte della sua aggressività ma, ripeto, è una prima valutazione".