Coronavirus: Napoli, ancora folla in alcuni rioni popolari

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Folla in alcuni rioni popolari di Napoli, con assembramenti di persone che si recano a fare la spesa nei mercatini senza rispettare le distanze prescritte. E' lo scenario che si presentava stamane nel Borgo Sant'Antonio Abate e nel rione Sanità, in controtendenza rispetto ad altri quartieri, come Fuorigrotta e Bagnoli, dove i controlli dei carabinieri svolti attraverso un drone testimoniavano il corretto comportamento dei cittadini.

Tornano dunque le presenze eccessive di persone in strada per la spesa, molti con mascherine ma comunque a distanza troppo ravvicinata. Fenomeno che si era riscontrato nei primi giorni delle misure anti-Covid, che sembrava essersi attenuato con l'aumento dei controlli e che invece stamane è riesploso in prossimità dei mercatini rionali del Borgo Sant'Antonio abate e del rione Sanità. (ANSA).