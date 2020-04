Coronavirus: mobilitato Istituto Portici

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Si lavora senza orari all' "Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno" per sviluppare i test di positività al Covid-19. L' Istituto ha messo a disposizione la struttura, nel parco della Reggia borbonica di Portici, dal 25 marzo per il processamento dei test delle Asl Na 1 e Na 3. A ieri, 3.193 i tamponi sviluppati,493 i positivi. Percentuali alte perchè qui sono confluiti i test di residenze per anziani e Case di cura di S. Anastasia, (Napoli), Villa Margherita (Benevento) e del Centro Minerva di Ariano Irpino (Avellino), dove ci sono stati numerosi contagi e morti.

"Il nostro personale, 36 unità, si è offerto volontariamente - dice il direttore, Antonio Limone - diamo il nostro contributo allo sforzo organizzativo che la Regione, con il presidente De Luca, ha messo in piedi tra le istituzioni pubbliche". I reagenti chimici scarseggiano anche da voi? "No. Ci siamo organizzati per tempo ed abbiamo avvertito le ditte che avremmo tenuto conto del loro comportamento per gli ordinativi futuri".